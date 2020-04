Digitales Arbeiten Heil plant Recht auf Homeoffice

Hauptinhalt

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will zügig ein Recht auf Homeoffice festschreiben. "Ich arbeite an einem neuen Gesetz für ein Recht auf Homeoffice, das ich bis Herbst vorlegen werde", sagte der SPD-Politiker der "Bild am Sonntag". Die Arbeitgeber kritisierten die Pläne sofort.