Ende November auf einer Konferenz in Leipzig haben AfD, Pegida und Co. angekündigt, die Betriebsräte zu erobern. Man wolle im Frühjahr mit eigenen Kandidaten bei den Wahlen antreten. Inzwischen ist ausgezählt.

Zwei dieser Betriebe sind Porsche und BMW in Leipzig. Ein paar neue Betriebsräte dort werden von der rechtsalternativen Kleinstgewerkschaft Zentrum Automobil unterstützt. Sprecher Simon Kaupert sieht in der Betriebsratswahl einen Erfolg. Man habe ja nur vereinzelt Kandidaten gehabt.

Auch Kauperts Behauptung, in den etablierten Gewerkschaften säßen nur linke Funktionäre, stimmt so nicht. Sozialforscher Doerre sagt, das politische Spektrum innerhalb des DGB sei breiter als angenommen: "Wir sind auf das Phänomen in einer Untersuchung gestoßen, bei der wir uns mit der Erneuerung von Gewerkschaften beschäftigt haben. Da kam raus, dass die gleichen Gewerkschafter, die aktiv an Streiks beteiligt sind, auch die Busse organisieren, die sie zur Pegida-Demonstration bringen."