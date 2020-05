Auch Regierungssprecher Steffen Seibert warnte vor der Verbreitung von Verschwörungstheorien: "Wer so etwas verbreitet, der will unser Land spalten und die Menschen gegeneinander aufbringen", sagte Seibert in Berlin. Zu den Demonstrationen kämen an manchen Orten einige Hundert Teilnehmer, an anderen einige Tausend. Daraus könne man nicht die Überzeugung von 83 Millionen Menschen ableiten.