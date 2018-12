Auch Bundesjustizministerin Katarina Barley forderte eine umfassende Aufklärung. "Der im Raum stehende Verdacht, es könnte hier rechtsradikale Strukturen geben, ist erschreckend", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Rechtsextremes Gedankengut habe keinen Platz in der Polizei, sagte Barley. "Die Polizei bewahrt und stärkt die Werte unserer Demokratie." Daran dürfe es keinen Zweifel geben.

Fünf Beamte - vier Männer und eine Frau - stehen im Verdacht, in einem Gruppenchat rechtsextreme Inhalte ausgetauscht zu haben. Es geht um Volksverhetzung und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Laut einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen" war das rechtsextreme Netzwerk im Zusammenhang mit Ermittlungen des Staatsschutzes zu einem Drohbrief aufgeflogen. In dem Brief wurde die türkisch-stämmige Anwältin Seda Basay-Yildiz damit bedroht, die Tochter der Juristin zu "schlachten". Das Schreiben sei mit "NSU 2.0" unterzeichnet gewesen. Basay-Yildiz hatte im Münchner NSU-Prozess die Nebenklage vertreten.

Dem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen" zufolge war aufgefallen, dass die privaten Daten der Anwältin ohne erkennbaren Anlass im Polizeisystem angefragt wurden. Dazu habe auch die Adresse der Anwältin gehört, die im Drohschreiben explizit erwähnt worden sei. Die Spur habe zum Compter einer Beamtin geführt. Der Staatsschutz habe weiter ermittelt und sei auf eine Whatsapp-Gruppe gestoßen, in der die Gruppe von fünf Polizisten verfassungsfeinliche Inhalte augetauscht hätten.

Die Beamten seien inzwischen vom Dienst suspendiert worden. Ob einer Polizisten den Brief selbst verfasst oder die Adresse der Anwältin an Dritte weiter gegeben habe, prüfe jetzt eine Arbeitsgruppe aus "erfahrenden Ermittlern", teilte ein Sprecher mit. Diese habe am Montag ihre Arbeit aufgenommen.