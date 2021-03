Sie finanziert und organisiert sich durch unterschiedlichste rechtsextremistische Gruppierungen, teilt der Verfassungsschutz mit. Sie will Kontakte herstellen, Neonazis in den Osten vermitteln.

In einem Podcast erklärt Neonazi Chris, dass die Gruppe dafür sogenannte Botschafter in den einzelnen Regionen Mitteldeutschlands habe. "Es wurden mittlerweile schon zahlreiche Personen vermittelt. Es gibt viele, die sich eine Wohnung in Mitteldeutschland genommen haben, einige, die sich ein Haus gekauft haben." Seit einem Jahr gibt es die Initiative. 100 Personen will "Zusammenrücken Mitteldeutschland" seitdem schon vermittelt haben. Eine Dortmunder Neonazi-Größe zog kürzlich nach Chemnitz.