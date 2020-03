Das bringt den SPD-Innenpolitiker Thomas Hitschler auf die Palme: "Aus politischer Sicht ist es ganz klar: Wer am deutschen Markt unterwegs ist, und selbst wenn es ein internationales, digitales Unternehmen ist, dann sind die auch an Recht und Gesetz der Bundesrepublik Deutschland gebunden. Meine Erwartung an die Exekutive ist, dass sie das auch knallhart durchzieht, auch mit Telegram."