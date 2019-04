Die Bundestagsfraktionen von Union und SPD rechnen ebenfalls nicht mit einer zeitnahen Einführung des versprochenen standardisierten Riester-Produkts. "Es ist noch zu früh, exakte Daten zu nennen", sagt der für Altersvorsorge zuständige Berichterstatter der Union, Carsten Brodesser (CDU). Er verweist auf intensive Beratungen in der Arbeitsgruppe zur Rentenkommission , die Grundlage für weitere Gespräche sein sollen. Die Rentenkommission soll ihren Bericht allerdings erst bis März 2020 vorlegen. Noch zurückhaltender äußert sich der rentenpolitische Sprecher der SPD, Ralf Kapschack: "Es wäre begrüßenswert, wenn wir in dieser Legislaturperiode den Weg dafür ebnen könnten."

Dabei hatte es vor einem Jahr noch so ausgesehen, als ob es bei dem Thema deutlich schneller vorangehen könnte. Das Bundesland Hessen brachte im März 2018 einen Antrag in den Bundesrat für die sogenannte "Deutschland-Rente" ein. Dabei geht es im Kern darum, dass der Staat ein eigenes Riester-Produkt anbietet, um am Markt insgesamt günstigere Konditionen für die Sparer durchzusetzen. Der Vorstoß ist jedoch ins Stocken geraten, wie das hessische Finanzministerium auf Anfrage erklärt: "Die Beratungen dazu dauern noch an und sind im Zusammenhang mit den gegenwärtigen Gesprächen zu sehen, die dazu auf Bundesebene geführt werden."