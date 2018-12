Die AdBlue-Flüssigkeit zur Neutralisierung von Stickoxiden muss regelmäßig an der Tankstelle nachgefüllt werden. Bildrechte: dpa

Damit Besitzer von Euro-4/5-Diesel-Pkw von Fahrverboten ausgenommen werden können, bieten verschiedene Firmen Nachrüstsätze zur Senkung des Stickoxidausstoßes an. In der Regel handelt es sich um sogenannte SCR-Katalysatoren, also einen Harnstofftank (AdBlue), Zuleitungen und Bauteile für die Auspuffanlage.