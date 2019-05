Das Bundeskabinett will am Mittwoch eine Erhöhung des Wohngelds beschließen. Laut der Beschlussvorlage soll die Finanzhilfe für einkommensschwache Haushalte zum 1. Januar deutlich ansteigen. Das Bundesinnenministerium schätzt, dass dann ein Zwei-Personen-Haushalt 190 Euro statt der bisherigen 145 Euro Wohngeld erhält.

Die genaue Höhe hängt vor allem von der Miete, dem konkreten Wohnort und der Anzahl der in einem Haushalt lebenden Menschen ab. Dem Statistischen Bundesamt zufolge bezogen im Jahr 2017 rund 1,4 Prozent aller Haushalte in Deutschland Wohngeld. In Sachsen waren es 2,2 Prozent, in Sachsen-Anhalt 2,0 Prozent und in Thüringen 1,4 Prozent.