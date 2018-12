Erste Ergebnisse will Ferlemann aber schon im Januar sehen. Der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium kritisierte die Management-Ebene unterhalb des Vorstandes. Sie blockiere effiziente Führungsstrukturen.



Beschlüsse des Vorstandes blieben hängen und kämen bei den Mitarbeitern nicht an, warf Ferlemann den Managern vor. Kritik und Anregungen der Belegschaft schafften es wiederum nicht bis an die Konzernspitze, weil sie in der "Lehmschicht des mittleren Managements" stecken blieben.

