Die Bundesregierung will, dass Kassenpatienten bei der Terminvergabe nicht mehr benachteiligt werden. Am Mittwoch berät das Kabinett dazu einen Gesetzentwurf des Bundesgesundheitsministeriums. Hausärzte sollen demnach künftig einen Zuschlag von mindestens fünf Euro erhalten, wenn sie Kassenpatienten an einen Facharzt vermitteln.



Wie das das Düsseldorfer "Handelsblatt" berichtet, sind die Anreize für Ärzte damit etwas höher als ursprünglich geplant. Bislang war in dem Gesetzesentwurf eine zusätzliche Vergütung von zwei Euro pro Vermittlung vorgesehen. Auch Fachärzte sollten mehr Geld für offene Sprechstunden bekommen, schreibt die Zeitung weiter.