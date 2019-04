Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lehnt eine Enteignung von großen Wohnungskonzernen im Kampf gegen die Wohnraumknappheit in Deutschland ab. Die Kanzlerin halte dies "nicht für ein geeignetes Mittel zur Linderung der Wohnungsnot", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag.

Zwar sei sich die Regierung bewusst, dass hohe Mieten und Immobilienpreise in Ballungsräumen eine Belastung darstellen, erklärte Seibert. Zur Lösung des Problems setze sie aber auf eine Vielzahl von Maßnahmen. "Enteignungen gehören nicht dazu." Der Schlüssel für bezahlbaren Wohnraum sei vielmehr, eine ausreichende Zahl von Wohnungen zur Verfügung zu haben. Dafür sehe der Koalitionsvertrag eine Vielzahl von Maßnahmen vor. Es sei der Kanzlerin und der gesamten Bundesregierung sehr bewusst, dass der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum "ein großes Thema für die Menschen ist".

Altmaier: "Überflüssig wie ein Kropf." Bildrechte: dpa

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier bezeichnete die Debatte um die Enteignung großer privater Wohnungsgesellschaften als "überflüssig wie einen Kropf". Wer jetzt über Enteignungen spreche, beschädige die Konjunktur und die Interessen von Millionen Mietern. Das Thema könne die private Bautätigkeit bremsen, warnte der CDU-Politiker am Montag bei einer Veranstaltung in München. Am Wochenende hatte sich bereits Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU) gegen Enteignungen gewandt.