Sollte sich das bewahrheiten, so Teichmann, würden Schleierfahndung und Kontrollen an der deutsch-schweizerischen und der deutsch-französischen Grenze verstärkt.

Erstmals seit Beginn des stärken Flüchtlingsaufkommens 2015 sind im ersten Halbjahr 2018 mehr Bootsflüchtlinge in Spanien angekommen als in Italien. In Spanien waren es rund 23.500 - etwa so viele Migranten, wie im gesamten Jahr 2017 in Spanien angekommen waren.