Die Bundesregierung denkt über einen kostenlosen öffentlichen Nachverkehr nach. Das gehe aus einem Schreiben an den EU-Umweltkommissar Karmenu Vella hervor, schreibt die Deutsche Presse-Agentur. Unterzeichnet worden sei das Schreiben von Umweltministerin Barbara Hendricks, Verkehrsminister Christian Schmidt und Finanzminister Peter Altmaier. Hintergrund ist die drohende EU-Klage wegen dicker Luft in deutschen Großstädten.

In dem Brief heißt es laut DPA, die Bundesregierung erwäge gemeinsam mit den Ländern und Kommunen Maßnahmen, um die Zahl privater Fahrzeuge zu verringern. Dabei würde ein kostenloser öffentlicher Verkehr helfen. Außerdem würden Städte bei Bedarf darin unterstützt, die Verkehrsregeln so zu ändern, um die Umweltverschmutzung zu reduzieren. Für Laster solle es "Niedrigemissionszonen" geben.

Test in fünf Städten

Dem Bericht zufolge sollen die Maßnahmen zunächst in fünf Städten getestet werden. Konkret genannt wurden Bonn und Essen in Nordrhein-Westfalen sowie Herrenberg, Reutlingen und Mannheim in Baden-Württemberg.