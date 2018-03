Antrittsrede im Bundestag Merkel thematisiert Flüchtlingskrise

Bundeskanzlerin Angela Merkel erläutert zur Stunde im Bundestag ihr Programm für die nächsten vier Jahre. Zum Auftakt wies sie darauf hin, dass es Deutschland so gut gehe wie lange nicht. Zugleich hätten die Menschen aber große Ängste um ihre Zukunft.

Merkel sagte mit Blick auf die Flüchtlingskrise, die Debatte darüber habe das Land bis heute gespalten. Der Ton in Deutschland sei rauer geworden. Merkel sprach von einer Verunsicherung in Deutschland, die die Koalitionsparteien bei der Bundestagswahl im September vergangenen Jahres zu spüren bekommen hätten. Auch die längste Regierungsbildung in der Bundesrepublik sei ein Zeichen dafür.