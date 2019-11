Der Anteil der Seiten- und Quereinsteiger unter den neu eingestellten Lehrern ist in ostdeutschen Bundesländern besonders hoch. Das berichtet die "Rheinische Post" unter Berufung auf eine Abfrage bei allen Kultusministerien der Länder.

Demnach hatten zu Beginn dieses Schuljahres im bundesweiten Schnitt 16 Prozent der neu eingestellten Lehrer kein pädagogisches Studium. In den meisten ostdeutschen Ländern lag der Anteil bei rund 30 Prozent. In Berlin waren sogar 60 Prozent der neu eingestellten Lehrer Seiteneinsteiger. Viele westdeutsche Länder hatten dagegen Werte zwischen zehn und zwölf Prozent, in Rheinland-Pfalz waren es lediglich vier Prozent. Die Länder Hessen und Hamburg lieferten keine Zahlen.