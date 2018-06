Wie weit geht der Staat, um die Ausweispflicht durchzusetzen? Ein Jugendlicher aus Niedersachsen hat das ausgereizt. Er wollte kein Geld für Passbilder ausgeben und hat mit dieser Begründung einfach keinen Personalausweis beantragt. Das Ergebnis nach etlichen Bußgeldbescheiden und Vollstreckungsversuchen: Zweit Tage Ersatzzwangshaft, so lautete im letzten Jahr das Urteil des Oberlandesgerichtes in Celle.

Besser Ausweis immer dabei

Ein drastisches Mittel, um die Ausweispflicht durchzusetzen. Denn in Deutschland gilt: Wer über 16 Jahre alt ist, der muss einen Reisepass oder Personalausweis besitzen. Es ist heute aber kein Muss mehr, ihn immer dabei zu haben wie in DDR-Zeiten. Es sei aber von Vorteil, sagt Rechtswissenschaftler Winfried Kluth von der Uni Halle. "Das Gesetz sagt, man muss ihn besitzen. Aber es gibt keine gesetzliche Regelung, die sagt: du musst ihn bei dir haben. Und es gibt letztendlich auch keine direkte Sanktion, wenn man nicht über den Personalausweis vor Ort verfügt. Man muss aber Nachteile in Kauf nehmen, also zur Polizeidienststelle und die anderen Maßnahmen über sich ergehen lassen."

Der Besuch der Polizeiwache zur Identitätskontrolle ist eine von mehreren Unannehmlichkeiten: Wer keinen Ausweis dabei hat, kommt am Abflugschalter nicht weiter. Auslandsreisen sind auch in der EU nur mit Ausweis möglich. Die Kontoeröffnung funktioniert ebenfalls nur mit dem Vorzeigen von Ausweis oder Reisepass.

Rückgabe hat Gesetzgeber nicht berücksichtigt

Der "Perso" in der Tasche ist also deutlich praktischer als zuhause in der Schublade. Für beide Möglichkeiten ist Spielraum im Personalausweisgesetz. Was dort bislang noch gar nicht berücksichtigt ist: Die "Rückpass-Variante" der sogenannten Reichsbürger, die ihre Ausweise den Meldebehörden zurückgeben. Damit sei der Gesetzgeber derzeit überfordert, sagt Jurist Winfried Kluth.

"Wir haben in dem Gesetz kein Instrument das zu sanktionieren, es ist nicht mal eine Ordnungswidrigkeit. Weil es in dem betreffenden Gesetz, keinen Ordnungswidrigkeitstatbestand gibt. Die Lage ist hier schlicht so, dass der Gesetzgeber mit einem solchen Verhalten nicht gerechnet hat"

Sachsen-Anhalt will fünf Euro pro Tag

Gegen die kreative Renitenz der "Reichsbürger" setzt Sachsen-Anhalt nun auf eine kreative Gebühren-Einführung. Ab Herbst gilt: Wer seinen Ausweis oder Pass zurückgibt, muss eine sogenannte Verwahr-Gebühr von fünf Euro pro Tag bezahlen. Innenminister Holger Stahlknecht. "Erstens geht das Geld den Gemeinden zu, die diesen Aufwand haben. Zweitens mal hat hoffentlich den Effekt gegenüber diesen Reichsbürgern, dass sie hier erkennen, dass sie nicht machen können, was sie wollen."

Sachsen plant keine Verwahrgebühr