Selbstverwalter Braucht Deutschland einen Reichsbürger-Paragrafen?

Valentin Lippmann, Grünen-Abgeordneter im sächsischen Landtag Bildrechte: DAVID BRANDT

Wir leben in einem freien Land. Sie können an das fliegende Spaghettimonster glauben. Sie können glauben, dass die Erde eine Scheibe ist oder dass die Bundesrepublik eine GmbH ist. Wenn man das jetzt unter Strafe stellen will, begibt man sich in den Bereich des Gesinnungsstrafrechts.