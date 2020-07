Der Reichtum ist in Deutschland viel ungleicher verteilt, als bislang angenommen. Das geht aus einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hervor. Demnach besitzen zehn Prozent der Deutschen gut zwei Drittel des Nettovermögens. Ein Prozent der Superreichen besitzen immer noch 35 Prozent des Nettovermögens. Bislang war man davon ausgegangen, dass die oberen zehn Prozent 59 Prozent und das "reichste Prozent" der Bevölkerung knapp 22 Prozent des Nettovermögens besitzen.

Berechnungen auf dieser Grundlage und unter Hinzunahme öffentlich zugänglicher Reichenlisten ergeben, dass die Konzentration der individuellen Nettovermögen in Deutschland höher ist als bislang ausgewiesen.

Großbaustelle: Ein Großteil der Nettovermögen werden in Immobilien investiert. Bildrechte: imago images / Sven Simon

Der DIW-Studie zufolge besitzen 1,5 Prozent der Erwachsenen in Deutschland abzüglich Schulden ein Nettovermögen von mindestens einer Million Euro. Es handelt sich dabei allerdings nicht um reine Bargeldvermögen. Den Angaben zufolge tragen vor allem der Besitz von nicht selbst genutzten Immobilien oder von Unternehmen zu diesen Nettovermögen bei.



Die Studienautoren sprechen sich deshalb auch gegen ein Comeback der Vermögenssteuer aus. Da das Vermögen vieler Reicher hauptsächlich in Betrieben oder nicht selbst genutzten Immobilien stecke, werde mehr als die Hälfte der individuellen Vermögen von Millionären produktiv genutzt und komme damit auch anderen Menschen und der Volkswirtschaft insgesamt zugute, so ihre Argumentation.