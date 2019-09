Führich lehrte bis 2013 als Professor an der Hochschule Kempten. Er war bereits in den 1990er-Jahren bei der Erarbeitung der Pauschalreiserichtlinie involviert und hat 2017 als Sachverständiger den Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages beraten. Seiner Meinung nach deckt die deutsche Umsetzung der europäischen Pauschalreiserichtlinie die aktuellen Marktbedingungen nicht ab: "Das Gesetz muss dringend überarbeitet werden. Es gibt inzwischen so große Reiseveranstalter, dass die pauschale Deckelung nicht ausreicht. Besser wäre eine am Umsatz der Firmen orientierte prozentuale Absicherung, so wie in Österreich", sagt Führich.