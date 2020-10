Dirk Ellinger ist Hotelmanager. Er reist viel in Deutschland herum, übernachtet mal hier, mal dort. Das bringe ihn manchmal in Schwierigkeiten, sagt der Thüringer. Denn in manchen Bundesländern gilt zurzeit ein Beherbergungsverbot für Reisende aus Risikogebieten. "Ich bin Vielhotelschläfer aufgrund meiner unterschiedlichen Funktionen", sagt Ellinger. Gebe er in Stuttgart oder Mannheim etwa an, dass er zuvor eine Sitzung in Berlin gehabt habe, dürften Hotelmitarbeiter ihn nicht beherbergen, erzählt Ellinger.