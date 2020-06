Bundesaußenminister Heiko Maas mahnt trotz der aufgehobenen Reisewarnungen innerhalb der EU zur Vorsicht beim Reisen. Im ZDF-Morgenmagazin sagte er, auch in Europa gebe es Länder bei denen das Auswärtige Amt weiter warne, dort hinzufahren . Als Beispiele nannte er Finnland, Norwegen und Schweden, weil es dort noch immer Einreisesperren gebe oder weil, wie in Schweden, die Neuinfektionszahlen noch über der vom Auswärtigen Amt festgelegten Grenze lägen (50 pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche).

Maas betonte erneut, dass es keine weitere Rückholaktion von Reisenden durch die Bundesregierung geben werde. "Reisen tut man immer in eigener Verantwortung, völlig egal, ob es nun eine Corona-Pandemie gibt, oder einen anderen Krisenfall. Natürlich werden wir für die Länder, in denen es zu erhöhten Infektionen kommt, in denen es Ausgangssperren gibt oder wo auch wieder Einreisesperren verhängt werden über unsere Konsulate und Botschaften die deutschen Reisenden vor Ort unterstützen und wir werden sie dabei unterstützen, mit normalen Flügen auch wieder zurück zu kommen."

Zunächst seien nur mit der EU Standards, Überprüfbarkeiten und Transparenzen vereinbart worden. Deswegen gelte die Reisewarnung in die Türkei aktuell noch bis zum 31. August. Mit Drittländern werde bilaterial verhandelt. Ein Gespräch mit der Türkei ist nach Angaben von Maas für Dienstagnachmittag angesetzt. In dem Gespräch soll es um die Belastbarkeit der Daten und die ergriffenen Maßnahmen gehen.



Maas sagte in diesem Zusammenhang, dass es Länder gebe, die Zwangsquarantäne anordneten oder die Covid-19-Patienten im Krankenhaus mit Medikamenten behandelten, "die wir als nicht so sinnvoll für die Behandlung betrachten". All das müsse in weitere Entscheidungen einbezogen werden.