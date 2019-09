Der Rektor der Handelshochschule Leipzig (HHL), Prof. Dr. Stephan Stubner, spricht sich dafür aus, dass die Bundesregierung der Airline Condor einen Überbrückungskredit gewährt. Stubner sagte heute dem MDR-Magazin "Umschau": "Insgesamt sehe ich das Risiko, der Condor unter die Arme zu greifen, als überschaubar an und die positiven Effekte würden aus meiner Sicht überwiegen.“ Der aktuelle Liquiditätsengpass bei Condor durch die Insolvenz von Thomas Cook könne damit überbrückt werden, so Stubner. Grundsätzlich sieht er in Condor "ein stabiles Unternehmen in einem funktionierenden Markt".