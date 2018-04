Hintergrund Häufige Fragen zur Rente

Rentner im Osten sind nicht stärker von Altersarmut betroffen. Bildrechte: Colourbox.de

Laut Statistik nicht. Dem Statistischen Bundesamt zufolge ist der Anteil armutsgefährdeter Rentner im Osten etwas niedriger als im Westen. Demnach waren 2013 in den neuen Bundesländern einschließlich Berlin 12,5 Prozent der Menschen über 65 Jahre von Armut bedroht. In den alten Bundesländern lag diese Quote bei 14,8 Prozent. Am höchsten war das relative Armutsrisiko für über 65-Jährige im Saarland, in Rheinland-Pfalz und Bayern, im Saarland waren es sogar 19,2 Prozent. Am geringsten war die Quote für Rentner in Berlin mit 11 und in Sachsen mit 11,5 Prozent. Am stärksten betroffen sind westdeutsche Frauen. Hier liegt der Anteil derer, die von ihrer Rente allein nicht leben können, deutlich höher als bei ostdeutschen Frauen. Grund ist, dass im Osten zu DDR-Zeiten wesentlich mehr Frauen berufstätig waren und Ansprüche erarbeitet haben. Ein weiterer Faktor für die geringeren Renten von Frauen ist der Arbeitsausfall durch Kindererziehungszeiten, die nicht voll angerechnet werden.



Generell ist das Armutsrisiko im Osten aber deutlich höher als im Westen – 19,8 Prozent standen 2013 14,4 Prozent gegenüber. Als armutsgefährdet gelten gemäß EU-Definition Menschen, die mit weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Bevölkerung auskommen müssen. In Deutschland beginnt die Armutsgefährdung demnach für Alleinlebende ab einem Monatseinkommen unter 892 Euro.