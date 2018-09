Die Mütterrente ist ein Begriff, der mit ihrer 2014 erfolgten Ausweitung als politisches Schlagwort bekannter geworden ist. Von der Mütterrente profitieren vor allem Frauen mit Kindern. Tatsächlich gilt sie aber auch für Väter, die sich Erziehungszeiten von der Rentenversicherung anrechnen lassen.



Bis 2014 gab es für jedes vor 1992 geborene Kind einen zusätzlichen Rentenpunkt. Dessen Wert in der Rente lag zuletzt bei statistischen 32,03 Euro im Westen und 30,69 Euro im Osten - pro Kind und Monat.



Seit 2014 können nun zwei Jahre für vor 1992 geborene Kinder anerkannt werden. Die Anrechnung von drei Entgeltpunkten (drei Erziehungsjahre) für nach 1992 geborene Kinder blieb dabei unverändert.



Nach einem neuen Kabinettsbeschluss soll es ab 2019 - sofern der Bundestag zustimmt – einen weiteren halben Rentenpunkt für vor 1992 geborene Kinder geben, womit insgesamt 2,5 Jahre Erziehungszeit anerkannt würden. Die CSU strebt mit einer Mütterrente III inzwischen allerdings schon eine vollständige Angleichung an – also drei Punkte für alle.