Mit der Kampagne "Rente für alle" will der Sozialverband auf lange Sicht Altersarmut bekämpfen, deren Zunahme auch die Diskussion über die Einführung einer Grundrente befeuert hatte. Verena Bentele fordert dafür einen Umbau des Rentensystems. Alle müssten in dieselbe Rentenversicherung einzahlen – auch Selbstständige, Freiberufler, Manager und Politiker. Nur so sehe ein solidarischer Sozialstaat aus. Vorbild dabei sei etwa das Nachbarland Österreich.