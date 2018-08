Zu einem weiteren Treffen von Koalitionsvertretern soll es demnach am Dienstagabend kommen. Dann sollen Kanzlerin Merkel und SPD-Parteichefin Andrea Nahles zum Abendessen zusammenkommen. In absehbarer Zeit soll sich zudem ein Koalitionsgipfel anschließen. Das Gespräch zwischen CDU, CSU und SPD am Samstagabend sei lange geplant gewesen und schon einmal verschoben worden.

Merkel, Seehofer und Scholz trafen sich am Samstag zu Gesprächen. Bildrechte: IMAGO

Die Koalition will sich eigentlich bald auf einen Kompromiss bei der Rentenpolitik einigen. Geplant ist ein stabiles Rentenniveaus bis zum Jahr 2025. In der SPD hatte es in den vergangenen Tagen zudem Forderungen gegeben, das Niveau auch bis 2040 festzulegen. Der Haushaltsexperte Johannes Kahrs hatte auch eine Finanztransaktionssteuer oder eine Vermögensabgabe zur langfristigen Finanzierung der Rente ins Spiel gebracht. Die Union hatte eine Sicherung des Rentenniveaus bis zum Jahr 2040 bisher abgelehnt.



Vor dem Treffen am Samstag hatte sich Innenminister Seehofer noch optimistisch geäußert, dass die große Koalition nach dem heftigen Unionsstreit um den Umgang mit Asylbewerbern Handlungsfähigkeit demonstrieren kann. Zwar seien die Probleme riesig, gerade was die Zukunft der Rente angeht. Vielleicht werde man nicht alle Probleme sofort lösen, "aber ich glaube, wir werden wesentliche Schritte vorankommen", sagte er. SPD-Chefin Nahles drang noch am Samstag in einem Interview mit dem Deutschlandfunk auf eine schnelle Verständigung mit der Union in der Rentenfrage.