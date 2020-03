Bundesarbeitsminister Hubertus Heil kündigte nach den Vorschlägen der Rentenkommission bereits an, bis Ende des Jahres eine langfristige Rentenreform vorlegen zu wollen. Ziel sei es, noch in dieser Legislaturperiode die Weichen über das Jahr 2025 hinaus zu stellen. Er persönlich halte auch über 2025 hinaus ein Rentenniveau von mindestens 48 Prozent für sinnvoll, aber das müsse in der Großen Koalition diskutiert werden.