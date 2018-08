In den nächsten Wochen und Monaten müsse die Große Koalition diskutieren, wie ein Finanzierungskonzept aussehen solle, das stabile Renten auch noch in den 2030er Jahren ermögliche, so Nahles. Sollte sich die Union nicht bewegen, werde die SPD die sichere Rente auch über das Jahr 2025 hinaus zum Wahlkampfthema machen.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Bildrechte: dpa

Eigentlich wollte sich das Kabinett am Mittwoch mit dem Rentenpaket befassen, doch die Beratung wurde kurzfristig abgesagt. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil macht die Union für Verzögerungen verantwortlich. Er habe den Eindruck, es gehe in der Union zwischen Wirtschafts- und Sozialpolitikern manchmal ziemlich hoch her, sagte der SPD-Minister dem "Spiegel".



"Das müssen sie intern klären, aber es darf die Regierung nicht vom Handeln abhalten", mahnte Heil. Es sei zwar nicht dramatisch, dass das Kabinett das Paket noch nicht in dieser Woche beschließe. "Aber in den nächsten Wochen sollte das schon geschehen." Schließlich müsse das Gesetzespaket am 1. Januar in Kraft treten.