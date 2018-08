Daten zur Rente Die Bezüge der rund 21 Millionen Rentner in Deutschland waren zuletzt im Juli gestiegen, im Westen um 3,22 Prozent und im Osten um 3,37 Prozent. Der Rentenbeitragssatz liegt aktuell bei 18,6 Prozent. Laut Rentenbericht 2017 erhielten Männer in Deutschland eine Durchschnittsrente von 1.076 Euro und Frauen von 853 Euro. Bei vielen kommen noch Zusatzrenten dazu. Bis 2024 sollen die Ost-Renten an die Renten im Westen angeglichen werden.