Bundessozialminister Heil Ostrenten sollen um 3,4 Prozent steigen

Die Renten sollen in diesem Jahr im Westen um 3,2 Prozent und im Osten um 3,4 Prozent steigen. Das teilte der neue Bundessozialminister Hubertus Heil am Dienstag in Berlin mit.



Der aktuelle Rentenwert Ost steige damit auf 95,8 Prozent des aktuellen Rentenwerts West. Bisher lag der Wert bei 95,7 Prozent.

Rentenanpassung bis 2024

"Auch in diesem Jahr führen die gute Lage am Arbeitsmarkt und die Lohnsteigerungen der Vergangenheit zu besseren Renten", erklärte Heil. Das sei eine erfreuliche Nachricht für die über 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner.



Auf dem Weg zu gleichen Rentenwerten in Ost und West werde mit der Rentenanpassung 2018 ein weiterer Schritt gemacht. "Bis spätestens zur Rentenanpassung 2024 wird der aktuelle Rentenwert Ost auf 100 Prozent des Westwerts ansteigen", kündigte Heil an. Zuletzt waren die Renten am 1. Juli 2017 gestiegen, im Westen um 1,9 und im Osten um 3,59 Prozent.

Bundessozialminister Hubertus Heil. Bildrechte: dpa

So funktioniert die Rentenanpassung

Als Rentenanpassung wird die jährliche Erhöhung der Renten jeweils zum 1. Juli bezeichnet. Ihre Höhe wird vom Bundesarbeits- und Sozialministerium per Verordnung festgelegt und muss vom Bundesrat gebilligt werden. Sie kann abweichend auch per Gesetz durch den Bundestag festgelegt werden. Dies war zuletzt 2008 der Fall.



Zur Berechnung gibt es eine Rentenanpassungsformel. Sie orientiert sich vor allem an der Entwicklung der Bruttolöhne in Deutschland. Zusätzlich werden Veränderungen des Beitragssatzes in der Rentenversicherung und die Entwicklung des zahlenmäßigen Verhältnisses von Beitragszahlern und Rentnern über den sogenannten Nachhaltigkeitsfaktor berücksichtigt. Die prozentuale Rentenanpassung Ost darf nicht kleiner sein als die Anpassung West.

Steigen die Löhne, folgen die Renten

Steigen die durchschnittlichen Löhne und Gehälter, folgen die Renten nach. Verläuft die für die Rentenanpassung maßgebende Lohnentwicklung in Ost und West unterschiedlich, unterscheiden sich auch die Rentenanpassungen in Ost und West. Rentenkürzungen sind jedoch gesetzlich ausgeschlossen. Die für die Rentenanpassung 2017 relevante Lohnsteigerung beträgt 2,06 Prozent in den alten Bundesländern und 3,74 Prozent in den neuen Bundesländern.