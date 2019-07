Rentner in Thüringen bekommen die niedrigsten Altersrenten in ganz Deutschland. Wie aus Daten der Deutschen Rentenversicherung hervorgeht, lag die Durchschnittsrente nach mindestens 35 Jahren Versicherungszeit in Thüringen Ende 2018 bei 1.102 Euro. Die Renten in Sachsen-Anhalt und Sachsen lagen mit 1.110 Euro bzw. 1.119 Euro nur unwesentlich höher. Das meiste Geld mit 1.343 Euro erhalten die Saarländer. Den bundesweiten Durchschnitt gab die Rentenversicherung mit 1.219 Euro an.