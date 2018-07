Dem widerspricht Reinhold Tiede von der Deutschen Rentenversicherung Bund. Es gebe viel größere regionale Unterschiede als die zwischen Ost und West, daher sollte man sich von diesem verbreiteten Vorurteil lösen und auf die tatsächlichen Unterschiede blicken. So ist etwa das Leben in einer Großstadt wie München viel teurer als auf dem Land – dieselbe Rente in der Großstadt also weniger wert.