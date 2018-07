Was könnte der Rentenbescheid doch für ein erfreuliches Dokument sein. Schließlich muss die Rentenversicherung ausführlich und exakt begründen, wieviel Geld sie ab sofort monatlich überweisen wird. Wenn man nur wüsste, was genau die Zahlenkolonnen bedeuten und die unpersönlichen Zwischentexte im durchschnittlich 18 Seiten dicken Rentenbescheid.

86 Prozent der Bürger vestehen amtliche Schreiben nicht

Pressechef Dirk von der Heide von der Deutschen Rentenversicherung Bund gibt zu, dass die Bescheide nicht perfekt waren: "Wir haben viele Rückmeldungen von den Rentnerinnen und Rentnern bekommen, dass sie unsere Bescheide nicht verstehen."

Deshalb heuerte die Behörde 2015 Burkhard Margies vom Forschungsinstitut für Öffentliche Verwaltung in Speyer an, um die Bescheide zu überarbeiten und bürgerfreundlicher zu machen. Im Rücken hatte Margies eine Erhebung des Allensbach-Instituts aus dem Jahr 2008. Danach räumten 86 Prozent der Befragten Probleme ein, amtliche Schreiben zu verstehen.

Sprache muss klar und persönlich sein

Margies weiß, warum die Bescheide so kompliziert waren: "Als ich diese Musterfälle das erste Mal betrachtet habe, bin ich auch überhaupt nicht durchgestiegen. Das ist ein typisches Beispiel von Experten-Laien-Kommunikation. Experten erzählen holprig, weil für die soviel selbstverständlich ist, dass sie das nicht für erklärungsbedürftig halten. Das war auch in den Berechnungen so. Es wurde ihnen etwas vorgerechnet und in der nächsten Zeile wurde aber nicht mit dem Ergebnis weitergerechnet, sondern mit einer anderen Zahl."

Die Herausforderung für die Formular-Vereinfacher war groß. Sie mussten klar und persönlich schreiben. Dazu gehören auch kurze Sätze. Gleichzeitig war Rechtssicherheit wichtig. So gilt für die insgesamt rund 10.000 Textbausteine, die für maschinell erstellten Rentenbescheide gebraucht werden: "Wir machen ja kein Verwaltungsrechtsseminar in den Bescheiden. Also versuchten wir langatmige Herleitungen möglichst zu vermeiden. Aber: Was ist eine Anrechnungszeit? Was ist eine beitragsfreie Zeit? Was ist eine beitragsgeminderte Zeit? Das muss man schon erläutern. Das sind nämlich Begriffe, mit denen das Versicherungsleben kategorisiert wird.", so Margies vom Forschungsinstitut für Öffentliche Verwaltung in Speyer.

Bürger sollen sich im Staat wohl fühlen