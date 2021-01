Frank Parche: Grundrenten gibt es ja in vielen westlichen Staaten. Und es gab eine Grundrente in der damaligen DDR. Eine Grundrente ist aus meiner Sicht auch gekoppelt an bestimmte Mindestversicherungszeiten. Oder an Steuergeldzeiten, etc. Eben eine Pauschale. Wenn man diese Voraussetzung erfüllt hat, bekommt man eine Summe X. Das ist ähnlich wie beim diskutierten bedingungslosen Grundeinkommen. Das könnte man auf Rentner übertragen und sagen, bei so und so viel Versicherungsjahren gibt es mindestens 1.000 Euro oder 1.100 Euro - ohne wenn und aber - das wäre eine Grundrente, aus meiner Sicht.