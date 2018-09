Hintergrund Was bedeutet das Rentenniveau?

Das Rentenniveau gibt das Verhältnis der sogenannten Standardrente zum aktuellen Durchschnittsgehalt in Prozent an. Beide Werte werden jedes Jahr neu berechnet auf Basis der Nettosummen vor Steuern. Das bedeutet, dass von der Standardrente sowie vom Durchschnittsverdienst die Sozialabgaben (Kranken- und Pflegeversicherung etc.) abgezogen werden.