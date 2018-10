Die Bürger sollen sich auf Jahre hinaus auf eine "auskömmliche" Alterssicherung verlassen können. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bewarb die geplanten Rentenreformen der Regierung am Freitag im Bundestag als Schritt in diese Richtung und als "wichtigen Baustein für das Zusammengehörigkeitsgefühl im Land".

Will sein Rentenpaket noch erweitern: Arbeitsminister Hubertus Heil Bildrechte: dpa

Es sei ein "Kernversprechen" des Sozialstaats, "dass man nach einem Leben voller Arbeit eine auskömmliche, eine ordentlich Absicherung im Alter hat", sagte Heil. Die Bundesregierung sei angetreten, dieses Versprechen "für die nächsten Jahrzehnte" zu erneuern. Der Minister kündigte deshalb weitere Maßnahmen an, die über die aktuellen Pläne hinausgehen. So soll es im kommenden Jahr eine Grundrente für Menschen geben, die trotz Arbeit im Alter nur geringe Bezüge bekommen. Zudem würden Selbständige stärker in die gesetzliche Rente einbezogen.