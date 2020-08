Bürgerinnen und Bürger sollen es künftig leichter haben, einen Überblick über die eigene Altersvorsorge zu bekommen. Das Bundeskabinett billigte am Mittwoch in Berlin einen Gesetzentwurf, der die Einführung einer digitalen Rentenübersicht vorsieht.

Die Informationen über die Ansprüche aus gesetzlicher, privater und betrieblicher Altersvorsorge sollen auf einem Online-Portal gebündelt werden und für den Laien vereinfacht werden. Zunächst soll es ein Modellprojekt geben, ab 2023 soll das Portal allgemein verfügbar sein. Es wird vom Bundesfinanzministerium zusammen mit Renten- und Verbraucherschutz-Experten erstellt. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sagte am Mittwoch, nur wer Bescheid wisse, könne gut vorsorgen. Bisher müssen die Bürger ihre Ansprüche selbst zusammenrechnen oder sich dazu beraten lassen. Die gesetzlichen Rentenversicherungen verschicken jedes Jahr eine Renteninformation.

Für Antragsteller über 24 Jahre ist der Personalausweis zehn Jahre gültig. Bildrechte: imago images / Jochen Tack

Zudem beschloss die Bundesregierung höhere Gebühren für die Ausstellung eines Personalausweises. Ab nächstem Jahr soll er 37 Euro kosten statt bisher 28,80 Euro. Begründet wird die fast 30-prozentige Gebührenerhöhung mit den gestiegenen Personal- und Sachkosten in den kommunalen Behörden.



Von den Linken kam Kritik an der Verteuerung. Die Ausstellung von Ausweisdokumenten sei keine Extraleistung der Behörden, sondern eine notwendige allgemeine Dienstleistung für alle Bürgerinnen und Bürger, hieß es von der Partei. Der Bundesrat muss die Erhöhung noch billigen, ehe sie in Kraft treten kann.