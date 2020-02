In einem Brief an Bundessozialminister Hubertus Heil sowie die Fraktionsspitzen von CDU und SPD, der der Zeitung vorliegt, schreibt die Personalvertretung: "Mehrere tausend neue Stellen sind erforderlich, deren Besetzung den Kauf oder das Anmieten von neuen Büroräumen – überwiegend in Ballungsgebieten – zur Folge haben kann. Zusätzlich muss die technische Infrastruktur geschaffen werden." Das sei in wenigen Monaten nicht machbar.