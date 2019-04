Das geht aus einer Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage der FDP hervor, berichtet die "Bild"-Zeitung. Damit stamme fast ein Zehntel des gesamten Aufkommens an Einkommensteuer von Senioren. In Westdeutschland zahlte ein Rentner im Durchschnitt 5.430 Euro an Einkommensteuer, im Osten lag sie bei 2.658 Euro.