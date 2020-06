Mehrere Reservisten der Bundeswehr haben sich einem Medienbericht zufolge im Internet als Gruppe organisiert, in der über private Bewaffnung und einen möglichen "Rassenkrieg" diskutiert wurde. Die "taz" beruft sich bei ihren am Freitag veröffentlichten Recherchen unter anderem auf geleakte Facebook-Chats, in denen sich Mitglieder der Gruppe von September 2015 an ausgetauscht hätten. Darin fänden sich zahlreiche rassistische Äußerungen.