Dennoch hat die Branche bereits angekündigt, eigene Ideen für eine neue Riester-Rente zu entwickeln. Der GDV etwa will noch bis Ende Juni ein Konzept vorstellen. Zu diskutieren sei, "welche zusätzlichen Vorsorgeanreize Standard- beziehungsweise Basisprodukte in der privaten Altersvorsorge schaffen können", heißt es in einer Stellungnahme. Aus Branchensicht gelte es, "insgesamt mehr Menschen" zu erreichen.

Aktien versprechen eine höhere Rendite als andere Geldanlagen, sind aber riskanter. Bildrechte: dpa

Bei der Deutschland-Rente sollen alle Arbeitnehmer in Deutschland, die noch keine private Altersvorsorge haben, in einen staatlich organisierten Anlage-Fonds einzahlen. Die Beiträge würden über den Arbeitgeber eingezogen. Wer dies nicht möchte, müsste explizit seinen Austritt erklären. Die operative Verwaltung soll per Ausschreibung in die Hände von Banken und professionellen Fondmanagern gelegt werden. Bei den Investitionen würden dann "ökologische und ethische Mindeststandards" gelten. Gesetzlich soll ausgeschlossen werden, dass der Staat auf die Gelder zugreifen kann.