Linken-Chef Bernd Riexinger ist mit seiner Forderung nach Abschaffung der 1. Klasse in Regionalzügen auf scharfe Kritik gestoßen.

"Gleichmacherei" und "Schnapsidee"

Staatssekretär Enak Ferlemann: Wer mehr bezahlen will, soll das dürfen Bildrechte: imago/Rüdiger Wölk Verkehrsstaatssekretär Enak Ferlemann sagte, er halte davon gar nichts. Das seien "sozialistische Gleichmachereien", meinte der CDU-Politiker. "Wenn jemand für breitere Sitze und mehr Platz bezahlen will, so soll man das Reisen doch so ermöglichen."



Der FDP-Verkehrsexperte Torsten Herbst sprach in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland von einer "Schnapsidee". Dass mit einer Verschlechterung des Angebots ein Verkehrsmittel besser werden solle, "gibt es nur in einer linken Gedankenwelt des Klassenkampfes".

Fahrgastverband: 1. Klasse wird gebraucht

Der Ehrenvorsitzende des Fahrgastverbandes Pro Bahn, Karl-Peter Naumann nannte Riexingers Vorschlag "groben Unfug". Das Problem der überfüllten Züge sei nicht unbedingt die 1. Klasse. Bei längeren Regionalexpress-Fahrten, etwa auf Strecken wie Hamburg-Rostock und Berlin-Cottbus, werde die 1. Klasse gebraucht. Fahrgäste würden die Aussicht auf freie Sitzplätze und ruhiges Arbeiten im Zug schätzen: "Wenn ich mehr Platz schaffen will, brauche ich längere Züge."

Deutsche Bahn: Umwandlung würde wenig bringen

Auch die Deutsche Bahn selbst lehnte den Vorschlag ab. Es gebe weiterhin Bedarf für eine 1. Klasse in Regionalzügen. Man richte sich da nach den Ausstattungswünschen der Auftraggeber von Ländern und Kommunen, sagte ein Sprecher. Zudem würde die Umwandlung aller 1.-Klasse- in 2.-Klasse-Bereiche die Sitzplatzkapazität nur sehr geringfügig erhöhen. Nach Unternehmensangaben gibt es in den Regionalzügen der DB 931.934 Plätze in der 2. Klasse und 64.802 Plätze in der 1. Klasse.

Riexinger: Besserverdienende sollen sich nicht absondern