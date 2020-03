Auch wenn die Roboter kein Allheilmittel sind, könnten sie aber durchaus ein Teil der Lösung sein und die Pflegekräfte unterstützen. Dazu wird unter anderem an Universitäts-Klinikum in Halle geforscht. Ein eigenes Projekt namens FORMAT bringt Experten in Pflegewissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Medizin bei der Frage zusammen, wie und wo die kleinen Pflegeroboter in Zukunft genau eingesetzt werden können.

Roboterentwicklung aus Dresden

Angedacht ist, dass Roboter zum Beispiel Übungen zeigen und die Patienten zum Mit- und Nachmachen animieren. Für diese Aufgabe könnte auch ein Roboter der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden in Frage kommen.

Der auf den Namen "August der Smarte" getaufte Roboter, wurde speziell für die Pflege von Menschen mit Demenz entwickelt und kann als Sitzwache nach einer Operation am Bett des Patienten bleiben und ihn beruhigen.

Pfleger sehen Roboter kritisch

Roboter wie "August der Smarte" können die Pflegekräfte in Zukunft entlasten. Bildrechte: dpa Bislang ist der Einsatz von Robotern in der Pflege aber kaum verbreitet, wie eine Studie der Berliner Charité in Zusammenarbeit mit dem Zentrum Qualität in der Pflege zeigt. So sei der Technikeinsatz in vielen Krankenhäusern und Altenheimen eher zurückhaltend.



Zwar begrüßen die Pflegekräfte technische Hilfsmittel, die ihre Arbeit erleichtern, lehnen aber Maschinen als Ersatz für menschliche Zuwendung ab. Etwas mehr als die Hälfte der befragten Pflegekräfte sind der Ansicht, "dass technische Geräte im Bereich sozialer und emotionaler Unterstützung sogar zum Verlust menschlicher Wärme führen".

Problemfeld Datenschutz

Aus Sicht von Regina Ammicht Quinn, Sprecherin des Internationalen Zentrums für Ethik in den Wissenschaften an der Universität Tübingen seien die technischen Gehilfen derzeit aber weniger für Einsatz in Pflegeeinrichtungen gedacht. Vielmehr zielt die Roboter-Entwicklung bislang eher darauf, Menschen im Alter das Leben in der eigenen Wohnumgebung zu ermöglichen.