Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen sieht den Erhalt des internationalen Atomabkommens mit dem Iran nach dem Rückzug der USA skeptisch. "Ohne die Amerikaner geht es nicht", sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags dem "Focus". Wenn der Iran dabei bleibe, werde er wirtschaftliche Gegenleistungen von den Europäern verlangen, was diese nicht leisten könnten. "Und am Ende ist es auch eine Unternehmensentscheidung. Wenn sich europäische Firmen zwischen dem amerikanischen und dem europäischen Markt entscheiden müssen, wird den meisten der US-Markt wichtiger sein."

US-Außenminister Mike Pompeo Bildrechte: imago/Xinhua

US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag den Ausstieg seines Landes aus dem Atomabkommen mit dem Iran und die Wiedereinsetzung von Sanktionen gegen das Land angekündigt. Die Bundesregierung unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will sich für den Erhalt des Abkommens einsetzen.



Die USA haben unterdessen eine diplomatische Initiative für ein neues Atomabkommen mit dem Iran angekündigt. Außenminister Mike Pompeo werde in den nächsten Tagen Gespräche mit Verbündeten in Europa, dem Nahen Osten und Asien führen, hieß es aus Regierungskreisen. Ziel sei eine Verständigung darüber, wie man den Iran zu Verhandlungen über ein neues, schärferes Atomabkommen bewegen könne.