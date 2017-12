Sechs statt vier Fraktionen

Bei der Bundestagswahl im September hatte Wahlsieger CDU mit 26,8 Prozent deutlich an Stimmen verloren, verglichen zur Wahl von 2013. Die SPD fuhr mit 20,5 Prozent ihr schlechtestes Wahlergebnis seit 1949 ein. Drittstärkste Kraft im Bundestag wurde die AfD mit 12,6 Prozent. Im neuen Bundestag sitzen nun sechs statt bislang vier Fraktionen.

Volksparteien verlieren seit Jahrzehnten

Volksparteien wie CDU und SPD hätten aber nicht erst bei dieser Wahl an Bedeutung verloren, sagte der Politologe. Die Erosion sei bereits seit über drei Jahrzehnten spürbar, da die Parteien immer weniger ein bestimmtes Milieu an sich binden könnten.



Auch würden viele Wählern der etablierten Politik immer weniger zutrauen, dass diese Probleme lösen könnten. Angesichts der Globalisierung bestünde zudem das Problem, ob sich nationale Lösungsvorschläge auch wirklich noch durchsetzen lassen könnten, sagte Holtmann im Interview. All das führe dazu, dass rechtspopulistische Protestparteien bei Wahlen an Boden gutmachen könnten.

"Eklatanter Fehler" der Union

Kanzlerin Angela Merkel Bildrechte: dpa Holtmann kritisierte zudem, dass die Politik in der Vergangenheit Ängste in der Gesellschaft nicht energisch genug angegangen sei. Als Beispiel nannte er die Stabilisierung der Rentensysteme. CDU und CSU hätten das Thema erst gar nicht auf ihre Wahl-Agenda gesetzt. Der Politikwissenschaftler bezeichnete das als einen "eklatanten Fehler". Wenn die Politik künftig nicht auf solche Fragen reagiere, werde sich die Unzufriedenheit und Unsicherheit in die etablierte Politik noch verstärken.

Holtmann vom Jamaika-Aus überrascht

FDP-Chef Christian Lindner äußert sich am 19. November zum Scheitern der Jamaika-Sondierungen. Bildrechte: dpa Als politische Überraschung bezeichnete Holtmann das Aus der Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition aus CDU/CSU, FDP und Grünen. Seiner Ansicht nach waren die Verhandlungen geplatzt, weil "die FDP-Spitze offenbar keine ausreichende Erfahrung für die komplizierte Verhandlungssituation mitbrachte". Auch fehle es der Partei derzeit an fachpolitischer Kompetenz, nachdem sie ein Mandat lang nicht im Bundestag gesessen habe. Die Liberalen waren 2013 knapp an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Bei der Bundestagswahl im September waren sie auf 10,7 Prozent der Stimmen gekommen.

Merkel hat Zenit hinter sich gelassen

Kritik übte Holtmann auch an Kanzlerin Angela Merkel. Sie habe es nicht hinbekommen, diese neue Koalition zu schmieden. Das zeige, dass die Regierungschefin "offenbar den Zenit ihrer politischen Durchsetzungskraft hinter sich gelassen hat", sagte der Politologe, der in Halle das Zentrum für Sozialforschung leitet.

Blick aufs neue Jahr

Als eine der wichtigsten Aufgaben für die Politik im kommenden Jahr bezeichnete Holtmann, den "bröckelnden Zusammenhalt in der Gesellschaft wieder zu kitten. Es es gebe in der Gesellschaft erhebliche Risse – nicht nur an der Oberfläche, sondern bis weit in die Tiefen.