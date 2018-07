"Rückkehr von Bin-Laden-Leibwächter Sami A. ungewiss"

Sami A. war am Freitagmorgen in Begleitung von Bundespolizisten mit einer Chartermaschine von Düsseldorf aus in seine Heimat geflogen worden. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen erklärte die Abschiebung des Tunesiers allerdings noch am selben Tage für "grob rechtswidrig" und verlangte, den ehemaligen Leibwächter des früheren Chefs des Terrornetzwerkes Al Kaida "unverzüglich auf Kosten der Ausländerbehörde in die Bundesrepublik Deutschland zurückzuholen".



Das Gericht hatte am Donnesrtag eine Abschiebung mit der Begründung untersagt, dass es keine Sicherheit dafür gebe, dass Sami A. in seiner Heimat nicht gefoltert werde. Allerdings informierte das Gericht das Bundesamt für Migration (Bamf) erst am Freitag über seine Entscheidung. Da befand sich der Tunesier bereits auf dem Heimflug.