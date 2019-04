Ende März hatte die Bundesregierung das seit November geltende Embargo gelockert. Nach massivem Druck von Frankreich und Großbritannien sind nun Gemeinschaftsprojekte mit europäischen Partnerländern wieder möglich. Deutschland hatte vergangenen Herbst im Alleingang einen kompletten Exportstopp für Saudi-Arabien verhängt. Die Entscheidung folgte in Reaktion auf die Tötung des regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Generalkonsulat in Istanbul.

Insgesamt erteilte der geheim tagende Bundessicherheitsrat neun Liefergenehmigungen an sechs Länder. Neben dem Export an Saudi-Arabien sorgen insbesondere auch drei Liefergenehmigungen an die Vereinigten Arabischen Emirate für Kritik. Beide Golfstaaten sind aktiv am Jemen-Krieg beteiligt.