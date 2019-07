Exporte nach Ägypten und in die Emirate

In der Rangliste der wichtigsten Empfängerländern stand im ersten Halbjahr Ungarn mit 1,76 Milliarden Euro an Nummer eins. Das Land will seine Rüstungsausgaben insgesamt verdoppeln. Erst im Dezember unterzeichnete die ungarische Regierung einen Vertrag mit dem deutschen Rüstungskonzern Krauss-Maffei Wegmann. Darin geht es um die Lieferung von 44 neugefertigten Kampfpanzern Leopard 2 A7+ und 24 neugefertigten Panzerhaubitzen 2000.

Hinter Ungarn folgen mit großem Abstand Ägypten mit rund 800 Millionen und Südkorea mit reichlich 277 Millionen Euro. Unter den zehn wichtigsten Empfängerländer ist neben Ägypten ein weiterer Staat, der am Jemen-Krieg beteiligt ist: Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) stehen auf Platz 6 mit 206,1 Millionen Euro.

Insgesamt war der Anteil der Exporte an sogenannte Drittstaaten außerhalb von Nato und EU mit 40 Prozent aber relativ gering - in den vergangenen Jahren lag er über 50 Prozent.

Regeln eigentlich verschärft

Union und SPD hatten sich in ihrem Koalitionsvertrag im März 2018 vorgenommen, die Exporte an die "unmittelbar" am Jemen-Krieg beteiligten Staaten einzuschränken. Die VAE führen zusammen mit Saudi-Arabien eine Kriegsallianz an, die die vom Iran geförderten Huthi-Rebellen bekämpft.

Grünen-Politiker Nouripour kommentierte seine Anfrage mit den Worten: "Diese Rekordzahlen führen alle Bekenntnisse einer restriktiven Rüstungsexportpolitik ad absurdum".