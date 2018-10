Die Bundesregierung behält sich einem Medienbericht zufolge vor, weiterhin Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien und in andere Länder zu liefern, die am Jemen-Krieg beteiligt sind - obwohl das laut Koalitionsvertrag eigentlich ausgeschlossen ist.

Das berichtet das Magazin "Der Spiegel" und beruft sich auf einen Brief aus dem Bundeswirtschaftsministerium an den SPD-Bundestagsabgeordneten Thomas Hitschler. Darin schreibe Staatssekretär Ulrich Nussbaum, dass es trotz der Festlegung im Koalitionsvertrag kein grundsätzliches Embargo für Rüstungsexporte in die beteiligten Staaten geben werde.